佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の25日の天気をお伝えします。「天気の予想」25日は広い範囲で日差しが届くでしょう。天気の大きな崩れはなく雨具の出番はありませんが、日差しが強く、日傘がほしくなりそうです。「気温はどうなのか？」最高気温は福岡市で31℃、北九州市で30℃、各地で真夏日の予想です。湿度が高く、蒸し暑く感じられるでしょう。「洗濯はどうなのか？」雨の心配はありませ