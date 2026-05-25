シント＝トロイデン畑大雅がゴール、メヘレンは欧州カップ戦出場権を逃すベルギー1部シント＝トロイデンに所属するDF畑大雅は現地時間5月24日に行われたプレーオフのメヘレン戦に先発出場し、3-0の完勝に大きく貢献した。圧巻の突破からチームの追加点をゲット。ベルギー紙「Het Nieuwsblad」は「畑は素晴らしい走りを見せ、ボールを危険な位置に運ぶためにすべての空間を与えられた」と抜群の存在感を示した若き日本人アタッカ