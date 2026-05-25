韓国では、半年以上求職活動を続けても仕事を見つけられない長期失業者が、新型コロナウイルス以降、5年ぶりに最大水準の増加を記録した。20代・30代が長期失業者の半数以上を占めた。24日、韓国国家データ処の国家統計ポータル（KOSIS）によると、先月の失業者数は85万3000人で、1年前に比べて2000人減少した。求職期間が3カ月未満の短期失業者は44万3000人で、前年同月比4万5000人（9．2％）減となった。一方、求職期間が6カ月以