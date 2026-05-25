23日（現地時間）、カナダ西部ビクトリアのエスキモールト基地の埠頭。水面に浮上した1隻の潜水艦がゆっくりと波を横切りながら入港した。艦橋塔に掲げられているのは太極旗（韓国国旗）だ。艦首には大韓民国海軍旗がはためいていた。1万4000キロ以上を航海してきた海軍潜水艦「島山安昌浩」番艦（SS−III、3000トン級）が、国産潜水艦の歴代最長航海記録を更新する瞬間だった。甲板に整列した乗組員はデイビッド・パッチェル・カ