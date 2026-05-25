女子ゴルフ界を席巻した韓国出身のプロゴルファーのアン・シネが、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】美貌変わらず…8年ぶりに大胆な姿をみせたアン・シネ2008年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会しプロゴルファーになったアン・シネは、17年の「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」で日本ツアーデビュー。ファッションとスタイルに注目が集まり“セクシ