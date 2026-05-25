「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】チューブ入り調味料は「汚れていると可燃ごみ（不燃ごみ）ですが、中が綺麗だとプラ資源に出せます！」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、チューブ入り調味料などの洗い方について「薬味調味料は水をスポイトのように吸い取って、振ると綺麗になります！