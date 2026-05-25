ビアードパパは、6月1日から7店舗限定で新商品“チョコミントシュー”を販売する。2013年に一部店舗でテスト販売された“幻のシュークリーム”が、近年のチョコミント人気の高まりを背景に13年ぶりに復活。ザクザク食感と爽快感を追求した、同ブランド史上最も「爽快」なシュークリームとして登場する。【写真】ミントクリームがとろぉ…ザクザク×さわやか『チョコミントシュー』“チョコミントシュー”は、ショコラ生地にチ