サッカーW杯北中米3カ国大会に向けた合宿で笑顔を見せる長友佑都（右から2人目）＝25日、千葉市内サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表が25日、千葉市内で国内合宿をスタートさせた。練習は一般公開され、ファンが見守る中で選手らが体を動かした。8大会連続8度目の本大会出場となる日本は、森保一監督の下で優勝を目標に掲げる。31日には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でアイス