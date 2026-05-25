元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身が大ファンの人気芸人を明かした。同番組で、天星術の星ひとみ氏から「男運が悪い」と指摘された礼。自身の「この人」というこだわりが強いため、「“やめたほうがいいよ”っていう人を好きになったり」と言われると、礼は「ちょっと人と違う、ズレてる。好きなタイプが」と認めた。