プロ野球・巨人は25日、育成契約のティマ選手と支配下選手契約を結んだと発表しました。ティマ選手はドミニカ共和国出身の21歳。6年目の今季はファームで26試合に出場し、76打数23安打の打率.303、3本塁打、13打点を記録しています。背番号は50と発表されています。