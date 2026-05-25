犬に「居心地がいい」と思われやすい飼い主の特徴5つ 犬は、言葉よりも雰囲気や行動の一貫性をよく見ています。そのため、「何となく一緒にいると落ち着く」と感じてもらえるかどうかは、普段の関わり方に表れやすいです。 まずは、そんな飼い主に共通しやすい特徴を見ていきましょう。 1.声のトーンと動きが落ち着いている 犬は、大きな声や急な動きが続くと緊張しやすくなります。反対に、ゆっくりした動