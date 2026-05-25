セブン‐イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は本紙インタビューに応じ、改めて省人化と接客価値の両立を目指す考えを示した。セルフレジの導入やロボティクス活用を進める一方、地域との接点を維持しながら省人化を進める方針を示した。加盟店利益向上に向けては「まず1番はトップラインの向上」と説明。物価上昇や賃上げが進むなか、「価値ある商品を出していけば、お客様の購買力も高まる」とし、出来たて商品群「Live-meal（