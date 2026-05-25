「異国を旅して、その土地の味を楽しむ」――そんな高揚感を、東京にいながら味わえるイベントが、今年も代々木公園にやってくる。2008年に始まった「ベトナムフェスティバル」は、いまや初夏の代々木を彩る恒例行事。ベトナム政府公認の交流イベントとしては海外最大級を誇り、毎年10万人以上が訪れる。だが、このフェスの魅力は、単なる“規模”ではない。初夏の風が吹き抜ける代々木公園に、ふと異国の空気が入り込み、歩いてい