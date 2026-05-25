状態が心配だ。現地メディア『USA TADAY』が５月24日、「リオネル・メッシの負傷に関する最新情報：アルゼンチンのスター選手がワールドカップ前最後の試合で交代を要求」と見出しを打った記事を掲載。MLSのフィラデルフィア・ユニオン戦について詳報している。「リオネル・メッシは、ワールドカップ前最後のインテル・マイアミの試合で、73分にピッチを退いた。彼は自ら交代を要求し、フィールドを離れた後、直接ロッカールー