消防によりますと、きょう午前、山形県小国町の日本重化学工業の工場内で火災がありました。 午前９時６分ごろ、「施設内で煙が発生し、自動火災報知機が発動している」と工場内にいた人から１１９番通報があったということです。 燃えているのは薬品で、数名が体調不良を訴えているということです。 現場では水をかけて消火することができないため、消防などが今後の活動を協議しているということです。 また、今のところ鎮圧