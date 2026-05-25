吉田麻也の追加招集は、単なる“功労者枠”ではない。むしろ、北中米W杯直前の日本代表に必要な「経験」「統率力」「情報」を短期間で注入する意味合いが強い。最大のメリットは、経験値だろう。吉田は３度のW杯を戦い、長年キャプテンを務めた。特に北中米W杯は移動距離、高温、多拠点開催など特殊環境が多く、“大会をどう戦うか”というノウハウが重要になる。MLSでプレーする吉田は、アメリカ国内の環境にも精通しており、