清水エスパルスの宇野禅斗にアクシデントが発生した。５月24日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で、清水はガンバ大阪とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦し、１−２で敗れた。この試合に宇野は先発出場したなか、15分にタックルを受けて右足を負傷。担架でピッチの外へ運び出されて、そのまま交代を余儀なくされたのだ。昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾ったこの22歳MFは今季、清水で主将を