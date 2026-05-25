ウルフドッグス名古屋所属の宮浦健人選手は5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚したことをファンや関係者に向けて報告しました。【写真】イケメンな宮浦健人の近影ファンへの感謝とともに結婚を報告宮浦選手は「いつも応援してくださっているファンの皆様支えてくださっている関係者の皆様いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告さ