All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ラウール（Snow Man）／30票2位はSnow Manのラウールさん。身長192cm、股下99cmというスタイルを誇り、国内外のファッション界で活躍しています。パリやミラノなど