北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女６人のうち、３人の初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。札幌地裁前から中継です。裁判は５月２５日午前１０時半から予定通り始まりました。強盗致死などの罪に問われている３人は、いずれも起訴内容を認めました。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告２１歳と当時１８歳の滝沢海裕被告、少年のあわせて３人