立石は三塁守備もしっかりさばいた（C）産経新聞社阪神ドラ1ルーキー、立石正広の勢いが止まらない。巨人との週末3連戦では初戦の猛打賞に始まり2戦目では先制タイムリー、3戦目でプロ初アーチと伝統の一戦を“満点デビュー”。【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ24日のゲームでは巨人ドラフト1位ルーキー、竹丸和幸に対して、5回1死一塁の場面、145キロの外角直球を捉え、右翼席中段へ。圧巻の逆方向