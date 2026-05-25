All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、劇場に見に行きたい「5月公開の映画」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤／46票2位にランクインしたのは、『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』です。シリーズ初となる全編フルCGアニメーションで制作され