38イニング無失点の救援陣の中心にいるのがスコットだ(C)Getty Imagesドジャースは現地時間5月24日、敵地でのブルワーズ戦に5−1で勝利。救援陣は無失点記録を38イニングまで伸ばしている。先発の山本由伸は7回92球を投げて、7安打1失点3奪三振という内容で今季4勝目を挙げた。8回はウィル・クラインが登板し、2奪三振。9回はタナー・スコットが締めくくり、38イニング無失点という驚異的な記録を達成した。【写真】美人妻と並