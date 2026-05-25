ビジネスマッチングサイト「比較ビズ」を運営するワンズマインドは、経営者579人を対象に「一緒に起業したい男性俳優ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までのランキング結果を見る】2位：木村拓哉2位は、カリスマ性とリーダーシップをあわせ持つ木村拓哉さんでした。自分に厳しくストイックに一度決めたことをやり抜く姿勢が、信頼のおけるリーダーになるだろう