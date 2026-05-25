富山市に立つ看板に描かれたピクトグラムが、X上で注目を浴びている。【写真集】危険なので乗ってはいけない――謎のシルエットの持ち主は富山県美術館プロムナードに関する、注意喚起のようだ。「作品に手を触れない」「危険なので乗らない」と記されているが......。「危険なので乗らない」って、何に？ピクトグラムで示されているのは、2つの大きな目を持ち、羽のようなものと、2本の太い足、それからミョ〜ンと長いのとシュッ