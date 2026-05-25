ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日までの期間、「夏のカレーフェア」を開催する。2種類のフェア限定新作カレーとホテル開業時から受け継ぐ伝統のビーフやチキンなど、合計6種類のカレーを用意した。新作は、ココナッツミルクをベースにスパイスを加え、魚介の旨味が食欲をそそる「シーフードホワイトカレー」と、柔らかなビーフカツをドライカレーに添えた「ビーフカツカレー」。定番人気のカレー4種類もフェア期間中はセッ