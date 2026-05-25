「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」がコンセプトの「リゾナーレトマム」は、7月1日〜8月31日の期間に、メインダイニング「OTTO SETTE TOMAMU（オットセッテトマム）」において、赤肉・青肉メロンの魅力を引き出した、夏限定のディナーコースを提供する。レストランのコンセプトはイタリア語で「美しい組み合わせ」を意味する「Bella Combinazione（ベッラコンビナツィオーネ）」。濃厚な甘みの赤肉メロンを希少な夏鮭と合