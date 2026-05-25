経営する飲食店で毎月こども食堂を開いている、タレントのはるな愛さん。店の材料を使ってこども食堂のメニューを提供しているものの、「物価高で、うちだけじゃなくみんな打撃を受けていると思う」と厳しい実情を明かします。持ち出しも出ている状態で、それでも運営を続けるはるなさんの思いとは。 【写真】「印象が全然違う」着物姿でしっぽりした美しさ漂うはるな愛さん（全7枚） 仕入れ価格の上昇。物価高は「大きな