「生き地獄でも生きて返すしかない」。テレビ局の看板アナウンサーとして活躍しながら、結婚相手に騙され、3億円以上の借金の連帯保証人になってしまった木村郁美さん。借金の取り立てに追われ、結婚相手は詐欺容疑で逮捕され、ようやく離婚が成立するも、残ったのは多額の借金でした。 【写真】壮絶な過去を持つ木村郁美さんの笑顔が眩しいテレビ局時代の1枚（4枚目/全5枚） 頭によぎる自己破産「もう消えてしまいたい」