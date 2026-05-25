俳優の梅沢富美男（75）が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇した。ローソンで6月2日からスタートする「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策にちなんで、今後挑戦したいことを聞かれ、梅沢は「ミュージカル」とフリップで発表。これまで多くの役を演じ、最近では声優にも挑戦するなど活躍を広げる中で、新たな分野に意欲を見せた。梅沢は「劇団四季にでも入ろうかな」と大きく出つつ