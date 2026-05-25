日本一のラッキョウ生産量を誇る鳥取県の名産品「鳥取砂丘らっきょう」の初荷出発式が25日、鳥取市福部町の出荷所で開かれた。JA鳥取いなば（鳥取市）によると、植え付け時の猛暑や冬場の雪の影響で生育が遅れていたが、3月以降の気温上昇や好天に恵まれ、昨年より大ぶりに育った。本年度の出荷量は、昨年度を約70トン上回る1300トンを見込む。鳥取砂丘らっきょうは100年以上の歴史を持つ。水はけが良い砂丘畑で栽培すること