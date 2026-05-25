親の介護が始まると、これまで通りの働き方を続けることが難しくなる場合があります。急な通院の付き添いや見守りが必要になり、仕事との両立に悩む人も少なくありません。しかし、無理をして働き続けると、心身の負担が大きくなることもあります。 本記事では、介護と両立しやすい仕事や、利用できる制度について解説します。 介護と仕事の両立は「働き方」の見直しが重要 介護と仕事を両立するためには、勤務時