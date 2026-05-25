原材料高騰やナフサ不足のニュースを耳にすることが増え、生活の現場では「またモノ不足が起きるのではないか」という不安がささやかれています。こうしたモノ不足に伴う買い占めやパニックは、かつてのオイルショックから、近年のコロナ禍におけるマスク不足、記憶に新しい令和の米騒動にいたるまで、形を変えて何度も繰り返されてきました。そこで今回は、マイナビニュース会員312名を対象に実施した「オイルショックに関するア