LE SSERAFIMが、お祭りのようなステージでファンにエネルギーを届けた。LE SSERAFIMは、「すべてを良い方向へ導くポジティブな呪文」のような新曲『BOOMPALA』で、音楽番組のステージを明るいエネルギーで満たした。【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、金髪にイメチェンメンバーたちは番組のインタビューで、「久しぶりに2ndフルアルバムでカムバックしました。『BOOMPALA』は、不安や悩みを投げ捨てて今この瞬間を楽しもうとい