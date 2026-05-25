スターバックスを訪れた写真を投稿しただけで、俳優が謝罪し、出演中の作品から降板した。韓国で起きている「スターバックス炎上」は、もはや企業の不適切マーケティングだけの問題ではなくなった。【写真】この状況で？韓国俳優がスタバ愛「滅共コーヒー」きっかけは、スターバックスコリアが5月18日に行ったタンブラーの販促イベントだった。問題視されたのは「タンクデー」というイベント名、そして「机をタッ！」という宣伝文