BoAへの誹謗中傷、そして“容姿への非難”が相次いでいる。だが、これは今回に限ったことではない。【写真】BoAは「梅毒、エイズ」落書き近頃、ソウル中心地の江南（カンナム）駅やバス停などでは、BoAを標的にした悪質な落書きが相次いで発見されている。これらの写真はSNSなどを通じて拡散され、人々に衝撃を与えた。同様の事態は昨年夏にも発生しており、当時は「BoAは“性病”持ち」といった、極めて口汚い言葉まで並んでいた