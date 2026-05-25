ゴーゴーカレーグループは、2026年5月25日、岐阜県内3店舗目となる「ゴーゴーカレー 名鉄岐阜駅前店」をオープンした。特別価格のカレーの販売や、トッピングサービス券のプレゼントなど、オープニングキャンペーンを実施している。【ゴーゴーカレー メニュー画像はこちら】【店舗概要】店舗名:ゴーゴーカレー 名鉄岐阜駅前店オープン日:2026年5月25日住所:〒500-8833岐阜県岐阜市神田町8-6バードビル1F電話番号:050-8883-6755【オ