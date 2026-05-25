俳優パク・ソジュンが、宝城（ポソン）の海辺でなくしたスマートフォンを見つけてあげた子供から、思いがけず可愛いらしいプレゼントをもらい、笑みがこぼれた。去る5月24日、韓国で放送されたtvN『花より青春：リミテッド・エディション』（原題）では、宝城の砂浜で携帯電話の落とし物を見つけたパク・ソジュンが、そのお返しを受け取る姿が捉えられた。【写真】バッキバキ…パク・ソジュン、鍛え上げられた上半身宿で休んでいた