定食チェーン「大戸屋」は、夏限定福袋「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」を2万袋限定で発売する。2026年6月5日(金)14時から6月19日(金)まで事前ネット予約を受け付け、店頭販売は7月17日(金)から開始する。価格は税込3,000円。「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」は、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトにした初の夏福袋。「鳥獣戯画」とコラボした限定デザインのメッシュ巾着やかや織りふきん、長野・善光寺名