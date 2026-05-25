◆米男子ゴルフツアーＣＪカップ・バイロン・ネルソン最終日（２４日、テキサス州ＴＰＣクレイグランチ＝７３８５ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、１２位で出た平田憲聖（エレコム）は５バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１５アンダーで今季自己最高の１９位に入った。１６位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は３バーディー、１ボギーの６９で回り、平田と並ぶ１５アンダーの１９位で終えた。２位