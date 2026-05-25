琴平警察署 24日午前、自宅で息子をエアガンのようなもので撃ってけがをさせたとして、土木作業員の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、香川県仲多度郡に住む土木作業員の男（47）です。 警察によりますと、男は24日午前8時ごろ、自宅で13歳の息子をエアガンのようなもので複数回撃ち、背中や胸に皮下出血のけがをさせた疑いが持たれています。 その後、息子がひとりで琴平警察署を訪れ、「父親にエア