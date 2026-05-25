２２歳の今村聖奈騎手とのコンビで、オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を制したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）がレースから一夜明けた５月２５日、栗東トレセンの馬房で元気な姿を見せた。午前１時頃に東京競馬場から栗東に帰厩。馬運車に乗り込む時もまだ気が入っており、しばらく興奮状態が続いていたというが、「神奈川県を走っているくらいでやっとリラッ