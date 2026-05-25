大阪・読売テレビの「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が２３日、放送され、ＭＣの上沼恵美子が女優・北川景子との知られざるエピソードを明かした。番組内で夫・ＤＡＩＧＯとともに取り上げられた際、「北川景子さんがね、私の大ファンや言うてくれたんよ。だから大好き」と満面の笑みで紹介。神戸出身の北川が幼少期から上沼をテレビで見ていたそうで、会いたい人として番組ゲストで呼ばれた際「実在してた