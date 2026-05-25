１９日、サンタ・リタの施設を見学する女性。（サンティアゴ＝新華社記者／周佳誼）【新華社サンティアゴ5月24日】チリのサンタ・リタは1880年創業の同国を代表するワイナリーの一つで、首都サンティアゴ近郊のワイン産地、マイポ・バレーに位置する。中核建築群と周囲の景観が1972年、国家記念物委員会（NMC）により歴史的建造物に指定された。１９日、サンタ・リタの施設を見学する女性。（サンティアゴ＝新華社記者／周佳誼）