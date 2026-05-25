広島の正捕手として長く活躍した西山秀二さん（５８）は３球団目の所属球団となった巨人で２０年の現役生活を終えた。巨人在籍はわずか１年だったが、球界の盟主である伝統球団に所属したことは、自身の野球人生において大きなプラスになったという。トレード移籍、戦力外通告、自由契約での移籍…。波乱の野球人生を語った。◇◇現在の西山さんは、野球評論家の枠を越えてテレビやＹｏｕＴｕｂｅ出演、自らの生