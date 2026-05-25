俳優石原良純（64）が25日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演した。23日夕（日本時間24日朝）、米ワシントンのホワイトハウス近くで起きた発砲事件について「トランプ大統領にとっては、こういう事件というのはどちらかというと、（自身に）プラスじゃないかと思っているのではないか」と、私見を口にした。この事件では、ホワイトハウスから200メートルの距離にある検問所に近づいた男が大統