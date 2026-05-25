歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。次男で歌舞伎俳優の2代目 中村長三郎が13歳の誕生日を迎えたことを報告し、仲良く並んだ親子2ショットを披露した。【写真】「愛さんそっくり」「お祖父様に似てきていらっしゃる」13歳迎えた次男＆前田愛の親子2ショット前田は「5/22 was his 13th birthday!!!ハッピーバースデー」と書き出し、「NORIYUKI」と長三郎の“本名