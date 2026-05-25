お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２２日、Ｘを更新。新幹線でのシートの倒し方について、後ろの女性とのやり取りを記し「女性が正しくで僕が悪いのでしょうか」と呼びかけた。真栄田は「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが、今日はニュータイプが」と切り出し、６０代ぐらいの女性に「シートを倒してもいいでしょうか？」と聞いた顚末（てんま