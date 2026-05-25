LE SSERAFIM（ルセラフィム）の2枚目アルバム「PUREFLOW pt.1」のタイトル曲「BOOMPALA」が、世界的に注目された。Apple Music「今日のトップ100グローバル」（22日付）で46位にランクインした。韓国メディアOSENは25日「これまでに発売当日に同チャートに名前が掲載されたK−POPグループは、LE SSERAFIMを含めてわずか4組だけ」と報じた。同曲はシンガポール（1位）、台湾（1位）、香港（2位）とアジアで特に人気が高く、世界