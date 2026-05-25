令和7年版高齢者社会白書によると、65歳以上の人がいる世帯のうち、三世代が同居している世帯の割合はわずか7％です。このように核家族化が進む一方、なかには“新しい形の同居”を模索する人も……。75歳男性と息子夫婦の事例をもとに、家事労働に報酬が発生するいわば「雇用同居」の実態と、そこに潜む問題点をみていきましょう。再三の「同居打診」を断ってきた75歳男性タダシさん（仮名・75歳）は、1年前に最愛の妻を亡くしま